Sürdürülebilir Şehirler için Çalıştay Düzenlendi

Ak Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Şehirlerimizi geleceğe hazırlamak için sürdürülebilirlik artık bir seçenek değil, bir zorunluluktur. Daha yeşil, daha dirençli şehirler planlamak için siyaset, özel sektör, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve bireyler olarak hepimizin büyük sorumluluğu var." dedi.

Ak Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından, parti genel merkezinde, "Sürdürülebilir Gelecek için Ortak Çözümler: Şehirler ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı" düzenlendi.

Karaaslan, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, hızla kentleşen dünyada, şehirlerin artık yalnızca insanların yaşadığı fiziksel yapılar bütünü olmanın ötesinde, ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir kalkınmanın da merkezi olduğunu belirtti.

Hızlı şehirleşmenin beraberinde ciddi çevresel ve toplumsal zorlukları da getirdiğine dikkati çeken Karaaslan, dünya genelinde enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 70'i ve sera gazı emisyonlarının yüzde 75'inin şehirlerden kaynaklandığını, kentsel alanların katı atık üretiminin yüzde 80'ini oluşturduğunu kaydetti.

Sürdürülebilir şehirciliğin yalnızca çevresel sorunları çözmek anlamına gelmediğini aynı zamanda daha planlı, verimli, kapsayıcı şehirler inşa etmek için de bir fırsat sunduğunu ifade eden Karaaslan, sürdürülebilir şehrin, ekonomik kalkınmanın, toplumsal refahın ve ekolojik dengenin bir arada sağlandığı bir yaşam alanı olduğunu anlattı.

Çiğdem Karaaslan, "Şehirlerin geleceğini planlarken yenilikçi yaklaşımlara ve teknolojik gelişmelere odaklanmamız şarttır. Akıllı şehir teknolojileri, enerji verimliliği, ulaşımın sürdürülebilir hale gelmesi, karbon azaltımı ve döngüsel ekonomi gibi kavramlar şehirlerimizin geleceği açısından çok önemli yapı taşlarını oluşturmaktadır." diye konuştu.

Her yeni gün daha yenilikçi, entegre ve uzun vadeli çözümlere ihtiyaç duyulduğunu belirten Karaaslan, "Şehirlerimizi geleceğe hazırlamak için sürdürülebilirlik artık bir seçenek değil, bir zorunluluktur. Daha yeşil, daha dirençli şehirler planlamak için siyaset, özel sektör, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve bireyler olarak hepimizin büyük sorumluluğu var." dedi.

Türkiye'nin bu süreçte yer almasının sadece şehirlerin geleceği değil, aynı zamanda bu dönemde küresel hedeflere ulaşmak açısından da kritik bir öneme sahip olduğuna işaret eden Karaaslan, bir yandan iklim değişikliğine bağlı aşırı hava olayları ve afetler ile mücadele ederken her alanda güçlü ve büyük Türkiye hedefiyle çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

"Türkiye Yüzyılı'nın şehirleri çevre dostu sürdürülebilir şehirler olmak zorundadır"

Şehirleri Türkiye Yüzyılı'nın ruhuna uygun bir yaklaşımla ele aldıklarını anlatan Çiğdem Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 22 yılda birçok alandaki yatırımların yanında şehirleri çevre merkezli ele alarak ülkenin dört bir yanında sayısız yeşil yatırımı hayata geçirdiklerini belirtti.

Çevre dostu projelerle şehircilik anlayışlarını ortaya koyduklarını dile getiren Karaaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin sürdürülebilirlik hedeflerine tam anlamıyla ulaşabilmesi için kapsamlı ve uzun vadeli stratejilerin devamlılığına ihtiyaç duymaktayız. İklim değişikliği ile mücadele edebilmek, bu sürece uyum sağlayabilmek hatta öncüsü olabilmek için şehirlerimizi daha fazla yeşil yatırımla buluşturmalı, kaynaklarımızı daha etkin ve verimli kullanmalı, enerji verimli uygulamaları yaygınlaştırmalıyız. Türkiye Yüzyılı'nın şehirleri, risklerini bilen ve yönetebilen dirençli şehirler, mimarisiyle özgün estetik şehirler, çevre dostu sürdürülebilir şehirler, iklim uyumlu net sıfır emisyonlu şehirler, şehir ekonomisini merkezine alan üreten şehirler, benzersiz kimlikli şehirler, sıfır atık uyumlu şehirler olmak zorundadır."

Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, sürdürülebilirliğin çevresel, toplumsal, teknolojik ve ekonomik boyutlarını değerlendirmek üzere AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür, Sosyal Politikalar, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Ekonomi İşleri başkanlıkları olarak "Yeni Normal: Sürdürülebilirlik" konulu ortak çalışma yürüttüklerini, çalıştaydan çıkacak raporun kendileri için yol haritası olacağını belirtti.

Sürdürülebilirliğin şehirler üzerindeki etkisi ve yeni şehircilik anlayışının detaylı şekilde ele alınacağı çalıştay, yarın sona erecek.