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AK Parti Eyüpsultan Belediyesi'nde Lavanta Bahçesi Satışına Tepki

AK Parti Eyüpsultan Belediyesi'nde Lavanta Bahçesi Satışına Tepki
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AK Parti Eyüpsultan Belediye Meclisi grubu, CHP'nin oylarıyla satışa çıkarılan lavanta bahçesi ve parkı inceleyerek tepkilerini dile getirdi. İlgili meclis üyeleri, bölge halkının da satışlara karşı olduğunu belirtti.

Ak Parti Eyüpsultan Belediye Meclisi grubu, CHP grubunun oylarıyla satışa çıkarılan ilçedeki lavanta bahçesini ve parkı inceleyerek satış kararına tepki gösterdi.

Eyüpsultan Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Metin Çırpan, Grup Sözcüsü İdris Çilingir, meclis üyeleri Ceren Çolak ve Ali Rıza Yavuz, Ağaçlı ve Akpınar mahallelerinde yer alan ve satışı için onay alınan lavanta bahçesi ve Akpınar Parkı'nı inceleyerek bölge halkı ile görüştü.

AK Parti Grup Sözcüsü Çilingir, yaptığı açıklamada, lavanta bahçesi ve Akpınar Parkı'nın da aralarında bulunduğu, toplam değeri 2 milyar 750 milyon lira olan 83 bin metrekarelik arsa ve taşınmaz için, CHP grubunun oylarıyla Eyüpsultan Belediye Meclisinden satış yetkisi çıktığını hatırlattı.

Lavanta bahçesinin 2020'de açıldığını belirten Çilingir, "Bizim dönemimizde güzellikler içerisinde olan 15 dönümlük bu bahçe, bugün mezbelelik haline dönüştürüldü. Eyüpsultan bu dönemde parsel parsel satılıyor. Bu satışları Eyüpsultan halkının vicdanına bırakıyoruz." ifadesini kullandı.

Bölge halkının da satışlara karşı olduğunu aktaran Çilingir, belediye yönetiminin SGK borçları bahanesiyle, kendi dönemlerinde elde edilmiş mülkiyetleri kamu zararı olacak şekilde elden çıkardığını söyledi.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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