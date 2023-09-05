AK Parti Erzurum Milletvekilleri Kazım Karabekir Stadı'ndaki Tadilat Çalışmalarını İnceledi

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz ve Selami Altınok, İl Teşkilat Başkanı Sayın Erhan Kocaman, İl Seçim İşleri Başkanı Arif Karadaş önceki dönem Teşkilat Başkanı Yavuz Selim Turan ile birlikte tadilat işlemleri devam eden Kazım Karabekir Stadında çalışmalarını incelediler. AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, 'İnşallah kısa sürede tüm çalışmalar bitip taraftarımızın daha konforlu bir alanda yerlerini alacaklar. Süreci sürekli takip ediyoruz.' diye konuştu. - ERZURUM