AK Parti Elazığ Milletvekili Nazırlı Ağın İlçesini Ziyaret Etti

Ak Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Ağın ilçesini ziyaret etti.

Bir çay bahçesinde Nazırlı, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ağın, AK Parti Ağın Başkanı Vedat Pasinli, AK Parti Ağın Kadın Kolları Başkanı Zeynep Özdeğer, AK Parti Ağın Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Can ve yönetim kurulu üyeleriyle "Danışma Meclisi Toplantısı" gerçekleştirdi.

Toplantıda, ilçeye ilişkin sorun, talep ve çözüm önerileri görüşüldü.

Daha sonra Nazırlı, esnaf ve vatandaşı ziyaret ederek, sohbet etti.