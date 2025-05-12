AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, İpsala'da incelemelerde bulundu

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İpsala ilçesinde yapımı devam eden yatırımları inceledi.

Aksal, Bayrambey Mahallesi ile Esetçe ve Yeni Karpuzlu beldelerinde yapımı devam eden TOKİ konutları ile 16 derslikli Anadolu Lisesi inşaatını gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Yatırımların hayırlı olması dileğinde bulunan Aksal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

Aksal, kentteki yatırımların devam ettiğini kaydetti.