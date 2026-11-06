AK Parti Edirne İl Başkanı İba, ETSO seçimleri dolayısıyla iş insanlarıyla görüştü

AK Parti Edirne İl Başkanı İba, ETSO seçimleri dolayısıyla iş insanlarıyla görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, ETSO'nun meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri dolayısıyla kentteki iş insanlarıyla bir araya geldi. Görüşmede Edirne'nin ticaret ve ekonomi hayatı ile iş dünyasının beklentileri değerlendirildi; İba adaylara başarı diledi.
AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne Ticaret ve Sanayi Odasının (ETSO) meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri dolayısıyla kentteki iş insanlarıyla bir araya geldi.
ETSO'daki görüşmede, Edirne'nin ticaret ve ekonomi hayatı, iş dünyasının beklentileri ve yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
İba, yeni dönemin ETSO'ya, oda üyelerine ve Edirne'ye hayırlı olmasını dileyerek seçimlerde yarışan tüm adaylara başarılar temennisinde bulundu.
Kaynak: AA