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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Yeni Yılı Esnaflarla Kutladı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Yeni Yılı Esnaflarla Kutladı
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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yeni yıl dolayısıyla çeşitli taksi duraklarını ve polis merkezlerini ziyaret ederek esnaf ve güvenlik güçlerinin yeni yıllarını kutladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yeni yıl dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İba, kentteki birçok taksi durağını ziyaret ederek esnafın yeni yılını kutladı.

2025'in bol kazançlı ve bereketli bir yıl olmasını dileyen İba, misafirperverlikleri için taksici esnafına teşekkür etti.

Daha sonra polis merkezleri ile polis kontrol noktalarını ziyaret eden İba, görev başındaki memurlara hayırlı görevler dileyerek yeni yıllarını tebrik etti.

İba'ya ziyaretlerinde belediye meclis üyeleri eşlik etti.

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Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
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