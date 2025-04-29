AK Parti'den Şirince İşgaliye Ücretine Tepki

AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı, belediyenin Şirince'deki işgaliye ücretini 250 liradan 1500 liraya yükseltmesine tepki gösterdi.

Bayraklı, yaptığı yazılı açıklamada, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte turizm beldesi Şirince Mahallesi'ni ziyaret ederek, bölge esnafıyla görüştüklerini belirtti.

Selçuk Belediyesinin Şirince'deki işgaliye ücretini 250 liradan 1500 liraya yükselttiğini vurgulayan Bayraklı, şunları kaydetti:

"Alınan bu kararın haksız ve adaletsiz olduğunu düşünüyoruz. CHP'li belediye yönetimi, esnafımıza zulmeden bu işgaliye artışıyla onları ekonomik olarak köşeye sıkıştırmaktadır. Biz, Cumhur İttifakı olarak esnafımızın yanındayız ve haklarını korumak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Belediye yönetimi, bu kararın sonuçlarını düşünmeden hareket etmiştir. Şirince esnafı, Selçuk'un turizmdeki lokomotif gücüdür ve onların emeği gasp edilemez."

Bayraklı, kararın iptal edilmesi için belediye meclisine önerge vereceklerini vurguladı.