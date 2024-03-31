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AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Oyunu Kullandı

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AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Nilüfer ilçesindeki Gümüştepe İlkokulu'na eşi Sevinç Aktaş ve kızıyla gelen Alinur Aktaş, 2294 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile partililerin de eşlik ettiği Aktaş, seçimlerin huzur ve güven ortamı içinde geçmesini diledi.

Aday sıfatının yanında vatandaşlık görevi gereği oyunu kullandığını belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Temennimiz suhulet içinde, kavgasız gürültüsüz, vatandaşlarımızın oyunu rahatlıkla kullandığı bir seçim olsun. Vatandaşlarımızın iradesi sandığa yansıyacak, 5 yıl boyunca ilçelerimizi, Büyükşehir Belediyemizi yönetecek meclis üyelerimizi ve başkanlarımızı seçeceğiz. Adaylığımın yanı sıra bireysel olarak ülkem adına, şehrim adına en güzelinin olması en büyük temennimdir. Tecrübemiz, bilgi birikimimiz var, inşallah Bursalı hemşehrilerimiz bu vazifeyi bir kez daha tevdi ederse canla başla çalışıp en güzel şekilde yapacağımıza kimsenin şüphesi olmasın. Hava da güzel, Allah yardım etti, yağmur ve soğuk yok. Böyle bir bahar havasında herkes rahatlıkla oyunu kullanmaya geliyor."

Kaynak: AA / Güncel

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