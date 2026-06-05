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AK Parti Bitlis İl Başkanlığından "5 Haziran Dünya Çevre Günü" açıklaması

AK Parti Bitlis İl Başkanlığından '5 Haziran Dünya Çevre Günü' açıklaması
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AK Parti Bitlis İl Başkanlığı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Mevlana Parkı'nda basın açıklaması yaptı. Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Miraç Kocaman, sıfır atık hareketinin küresel bir çevre seferberliğine dönüştüğünü belirterek, sürdürülebilir gelecek ve yeşil şehircilik vurgusu yaptı.

Ak Parti Bitlis İl Başkanlığınca, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Mevlana Parkı'nda bir araya gelen partililer adına açıklama yapan AK Parti İl Başkanlığı Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Miraç Kocaman, çevrenin korunmasının insanlığın ortak sorumluluğu olduğu söyledi.

Sıfır atıkla ilgili politikalara değinen Kocaman, şunları kaydetti:

"Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde büyüyen sıfır atık hareketi, bugün milyonlarca insanın ortak vicdanına dönüşmüş küresel bir çevre seferberliğidir. Geri kazanılan her atık, dikilen her fidan, korunan her damla su, geleceğe bırakılan bir umut mührüdür. Biz betona teslim olmuş şehirler değil, nefes alan şehirler, tükenen kaynaklar değil, sürdürülebilir bir gelecek istiyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla, millet bahçeleriyle, yeşil şehircilik anlayışıyla ve çevre dostu kalkınma hamleleriyle Türkiye, geleceği bugünden inşa etmektedir. İnanıyoruz ki çevreyi korumak sadece doğayı değil, vatanı korumaktır."

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit
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