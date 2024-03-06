AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, Bilecik TSO'yu ziyaret etti

Ak Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasına (TSO) ziyarette bulundu.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yaman, ziyarette Bilecik TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergün, Meclis Başkanı Şermin Kahraman ve Yönetim Kurulu üyeleri ile meclis toplantısında bir araya geldi.

Kentin ekonomik ve ticari potansiyelinin ele alındığı görüşmede, buna yönelik işbirliği hakkında fikir alışverişi yapıldı.