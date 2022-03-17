AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Amasra Tüneli'nde çalışmaları inceledi - Haberler

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AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Amasra Tüneli'nde çalışmaları inceledi

AA - Selim Bostancı - Güncel
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AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Amasra Tüneli'nde çalışmaları inceledi

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Amasra Tüneli'nde yapımı devam eden elektrik ve elektromekanik çalışmaları inceledi.

AMASRA, BARTIN (AA) - AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Amasra Tüneli'nde yapımı devam eden elektrik ve elektromekanik çalışmaları inceledi.

Tunç, gazetecilere, 15 Şubat'ta trafiğe kapatılan Amasra Tüneli'nde elektromekanik kapsamında trafik yönetimi, aydınlatma, havalandırma, iletişim gibi elektronik sistemler inşa edildiğini söyledi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla tünelin daha konforlu ve güvenli olacağını aktaran Tunç, "Çalışmalar hızla devam ediyor. Tünel, 1 Nisan'dan itibaren tekrar hizmete açılacak. Bakım çalışmalarında çalışanlara kolaylıklar diliyorum." dedi.

AA / Selim Bostancı - Güncel

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