AK Parti Aydın İl Başkanı Erdem'den Belediyeye Ulaşım Eleştirisi

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, şehir içi ulaşım ve otopark sorunu dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediyesini eleştirdi.

Erdem, yaptığı açıklamada, Efeler ilçesinde otopark yetersizliğinin oldukça ciddi boyuta ulaştığını belirtti.

Adnan Menderes Bulvarı, Doğu Gazi Bulvarı, Batı Gazi Bulvarı, Hükümet Bulvarı, Yeni Dörtyol ve Eski Dörtyol kavşaklarında trafiğin durma noktasına geldiğini savunan Erdem, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun söz verdiği Aydın'ın ihtiyacı olan 19 "battı çıktı" kavşağının halen yapılmadığını vurguladı.

Çerçioğlu'nun 2014, 2019 seçimlerinde vaat ettiği, son seçim öncesi de "projesi hazır, seçimden sonra kazmayı vuracağız, 6 ayda yapacağız" dediği "Yeni Dörtyol Köprülü Kavşak Projesi"ne hala başlanamadığını anlatan Erdem, şöyle devam etti:

"İvedi bir şekilde trafiği rahatlatmak için battı çıktıların yapılması gerekiyor. Altyapı yetersizliği nedeniyle aşırı yağışlarda trafik adeta felç oluyor. Yetersiz veya olmayan bölgelere yağmur suyu tahliye hatlarının acilen yapılması gerekiyor. Sayın Özlem Çerçioğlu ASTİM Köprülü Kavşağı'ndan başlayıp, Adnan Menderes Üniversitesi merkez kampüsünün kuzeyinden İncirliova'ya bağlanacak 12 kilometrelik çevre yolu projesini açıkladı fakat yapamadı. Trafiği rahatlatmak için alternatif bisiklet yollarının yapılması ile bisiklet kullanımı teşvik edilmesi faydalı olacaktır."

Kuşadası ve Söke ilçelerinde de benzer sorunların olduğuna dikkati çeken Erdem, "Aydın Büyükşehir oldu ama yerel yönetim mantalitesi ve vizyonu küçük kaldı. Tarım, turizm, sanayi ve ticaret potansiyeli giderek büyüyen Aydın'ın ulaşım sorunlarının vizyoner ve uzman teknik bakış açısıyla hızla çözülmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.