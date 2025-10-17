Haberler

AK Parti Adana İl Başkanı Tarımsal Sorunları Görüşmek Üzere ATB'yi Ziyaret Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Adana Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek tarımsal üretim, sulama sistemleri ve ekonomik yapı hakkında önemli bilgiler aktardı. Dağlı, Adana'nın tarım açısından stratejik bir şehir olduğuna dikkat çekti.

Ak Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç ve yönetim kurulu üyelerine ziyarette bulundu.

Ziyarette, kentteki tarımsal üretim, sulama sistemleri ve ekonomik yapıya ilişkin konular ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Dağlı, Adana'nın tarım ve sanayi açısından stratejik bir şehir olduğunu belirtti.

Verimli toprakların daha etkin kullanılması gerektiğini kaydeden Dağlı, "Tarım bizim can damarımızdır. Arazilerimizin verimini artırmayı çok önemsiyoruz. Kapalı devre basınçlı sulama sistemine geçip vahşi sulamadan çıkmak, suyu verimli kullanmak bunların başında geliyor. Sivil toplum örgütleriyle hareket ederek Adana'nın her türlü sorununun üstesinden geleceğimize inanıyoruz." ifadesini kullandı.

ATB Başkanı Şahin Bilgiç de kapalı devre basınçlı sulama sisteminin önemine dikkati çekerek, sistemin bir an önce uygulanması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Güncel
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının ardından SDG, Şam yönetimi ile anlaştı

Erdoğan'ın uyarısının ardından YPG'den beklenen adım geldi
Markette oğlunu tekmeleyen babanın ifadesi ortaya çıktı

Markette oğlunu tekmeleyen vicdansız baba kendini böyle savundu
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Burcu Biricik kızı Luna ile görüntülendi: Anne-kız benzerliği şaşırttı

Uzun süre sonra ilk kez kızıyla görüntülendi! Benzerlik şaşırttı
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Can Holding'e 2. dalga operasyon! Kenan Tekdağ dahil 26 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da yeni operasyon! Patronlar ve eski rektör gözaltında
Fazıl Say ve Aslıhan And dünyaevine girdi

Sanat dünyasının usta ismi üçüncü kez dünyaevine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.