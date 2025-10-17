AK Parti Adana İl Başkanı Tarımsal Sorunları Görüşmek Üzere ATB'yi Ziyaret Etti

Ak Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç ve yönetim kurulu üyelerine ziyarette bulundu.

Ziyarette, kentteki tarımsal üretim, sulama sistemleri ve ekonomik yapıya ilişkin konular ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Dağlı, Adana'nın tarım ve sanayi açısından stratejik bir şehir olduğunu belirtti.

Verimli toprakların daha etkin kullanılması gerektiğini kaydeden Dağlı, "Tarım bizim can damarımızdır. Arazilerimizin verimini artırmayı çok önemsiyoruz. Kapalı devre basınçlı sulama sistemine geçip vahşi sulamadan çıkmak, suyu verimli kullanmak bunların başında geliyor. Sivil toplum örgütleriyle hareket ederek Adana'nın her türlü sorununun üstesinden geleceğimize inanıyoruz." ifadesini kullandı.

ATB Başkanı Şahin Bilgiç de kapalı devre basınçlı sulama sisteminin önemine dikkati çekerek, sistemin bir an önce uygulanması gerektiğini belirtti.