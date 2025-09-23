Haberler

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Kozan'da Çevre Yolunu İnceledi

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Kozan ilçesinde yapımı süren çevre yolunda incelemelerde bulundu, esnaf ve şoförlerin taleplerini dinledi.

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Kozan ilçesinde yapımı süren çevre yolunda incelemede bulundu.

Çanaklı Mahallesi'nde inşası süren çevre yolunu inceleyen Dağlı, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Dağlı, ziyaretinde esnaf ve şoförlerin taleplerini de dinledi.

Vatandaşların isteği üzeri yolu incelediklerini belirten Dağlı, "Buralar yeni yerleşim alanları olduğu için evlerine gidecek vatandaşların, esnafın ve öğrencilerimizin sıkıntı çekmemesi adına projelendirme çalışması yapılacak." dedi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
