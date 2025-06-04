AJet, İstanbul-Nahçıvan-Gence Hattında İlk Seferini Gerçekleştirdi

AJet, İstanbul-Nahçıvan-Gence Hattında İlk Seferini Gerçekleştirdi
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AJet, Türk Cumhuriyetleri'nde yeni açılan İstanbul-Nahçıvan-Gence hattının ilk seferini başarıyla gerçekleştirdi. Uçak, Nahçıvan ve Gence Havalimanı'nda düzenlenen törenlerle karşılandı.

AJet, Türk Cumhuriyetleri'ndeki yeni hattı olan İstanbul-Nahçıvan-Gence arasındaki ilk seferini gerçekleştirdi.

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, dün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçak önce Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Nahçıvan'da ardından da Gence Havalimanı'nda törenle karşılandı.

Her iki havalimanındaki karşılama törenine AJet yöneticileri, konsolosluk görevlileri ve havalimanı temsilcileri katıldı.

AJet, salı günleri Sabiha Gökçen-Nahçıvan-Gence, cumartesi günleri ise Sabiha Gökçen-Gence-Nahçıvan hattında sefer yapacak.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
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