AJet, Ankara'dan Bağdat'a Direkt Seferlere Başlıyor

AJet, 3 Kasım'dan itibaren Ankara'dan Irak'ın başkenti Bağdat'a direkt seferlere başlayacağını duyurdu. Seferler haftada 3 gün gerçekleştirilecek. Bu hamle ile AJet, uluslararası uçuş ağını genişletmeyi hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Orta Doğu'nun önemli merkezlerinden Bağdat'a İstanbul'dan seferleri bulunan AJet, dış hatlarda büyüme hedefi çerçevesinde Ankara'da yeni bir hamle yapıyor.

Bu kapsamda 3 Kasım'da başkentten Bağdat'a direkt seferler başlayacak. Seferler, haftada 3 gün pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yapılacak.

Bağdat'tan Ankara'ya seferler ise salı, perşembe ve cumartesi günleri düzenlenecek.

"Başkentimiz için yeni hava köprüleri kurmayı sürdüreceğiz"

THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tarihi ve kültürel bağların yanı sıra bölgenin kadim başkentlerinden olan Bağdat'a 3 Kasım'dan itibaren Ankara'dan direkt seferleri başlatacaklarını bildirdi.

Ankara'dan seferlerin artacağını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Ankara'yı uluslararası uçuş ağının önemli bir merkezi haline getirmek ve başkentimizle birlikte çevre illerimizin coğrafi, tarihi ve kültürel hazinelerini dünyaya ulaştırma misyonumuz doğrultusunda önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunu gerçekleştirdiğimiz Ankara-Tiflis hattının ardından yakında başlayacak Madrid, Barselona ve Erbil uçuşlarımızla Ankara'yı dünyadaki 34 farklı şehre bağlamış olacağız. Turizmden sanata, ekonomiden kültüre geniş bir yelpazede işbirliği içinde olduğumuz tüm paydaşlarımızla birlikte başkentimiz için yeni hava köprüleri kurmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
