Hindistan hava yolu şirketi Air India, artan maliyetler nedeniyle bir süre uçuşlarını azaltacak

Hindistan hava yolu şirketi Air India, Orta Doğu'daki gerilim ve artan maliyetler sebebiyle haziran-ağustos döneminde uluslararası uçuş sayılarında geçici bir azalma olacağını duyurdu. Bazı önemli rotaların uçuşları askıya alındı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Air India'dan uluslararası operasyonel faaliyetlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Orta Doğu'daki gerilimin ardından artan yakıt maliyetleri ve hava sahası kısıtlamalarının gerekçe gösterildiği açıklamada, haziran-ağustos döneminde uçuş sayılarında azaltmaya gidileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Delhi-Chicago ve Delhi-Şanghay gibi bazı rotalardaki uçuşların da geçici süreliğine askıya alınacağı bildirildi.

Hava Yolları Federasyonu uyarı yapmıştı

Air India, IndiGo ve SpiceJet şirketlerini temsil eden Hindistan Hava Yolları Federasyonu, yaptığı açıklamada, merkezi hükümete "yakıt vergisi indirimi" uyarısında bulunmuştu.

Hava Yolu şirketleri, Orta Doğu'daki gerilim kaynaklı artan maliyetler nedeniyle "havacılık sektörünün operasyonları durdurma eşiğinde" olduğunu belirtmişti.

Şirketler, ülke içinde yakıt vergisi indirimi uygulanmadığı takdirde havacılık operasyonlarının durma noktasına ulaşacağı uyarısını yapmıştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
