Air Canada, Artan Yakıt Maliyetleri Nedeniyle ABD Uçuşlarını Azalttı

Güncelleme:
Hava yolu şirketi Air Canada, jet yakıtı maliyetlerindeki artış nedeniyle bazı ABD güzergahlarındaki seferlerini askıya alacağını açıkladı. Montreal ve Toronto'dan New York'a yapılan seferler 1 Haziran ile 25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmeyecek.

OTTAWA, 18 Nisan (Xinhua) -- Kanada'nın en büyük hava yolu şirketi olan Air Canada, jet yakıtı maliyetlerindeki artış nedeniyle ABD'ye yönelik bazı güzergahlardaki seferlerini askıya alacağını duyurdu.

Şirketten cuma günü yapılan açıklamada, İran'daki çatışmanın başlarından bu yana jet yakıtı fiyatlarının iki katına çıkması sonucu bazı güzergahların ve uçuşların ekonomik açıdan karlı olmaktan çıktığı belirtildi.

Askıya alınan seferler arasında hem sınır ötesi hem de iç hat uçuşları yer alıyor. Montreal ve Toronto'dan New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na yapılan seferler 1 Haziran ile 25 Ekim arasında askıya alınacak.

Toronto-Salt Lake City güzergahının da 30 Haziran'da askıya alınacağını açıklayan şirket, bu güzergahın 2027'de yeniden faaliyete geçebileceğini kaydetti.

Açıklamada alınan önlemlerin planlanan kapasite üzerindeki toplam etkisinin yıllık mevcut koltuk milinin yaklaşık yüzde 1'i olduğu belirtildi.

Kaynak: Xinhua
