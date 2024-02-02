Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 15 Bin Yaşlıya Yatılı Bakım Hizmeti Sunuyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2016'da başlattıkları Yaşlı Destek Programı ile yaklaşık 88 bin hanede, 128 bin yaşlının yaşam alanlarında psikososyal bakımlarını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün itibarıyla 168 huzurevinde, yaklaşık 15 bin yaşlıya bakım hizmetini yatılı olarak sunuyoruz." dedi.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı Vefahane Yaşam Merkezi'ndeki, "Büyüklerimiz Değerlerimiz Projesi"nin açılışında konuştu.

Konuşmasının başında, tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı'yı anan Göktaş, Türkiye'nin yetiştirdiği en kıymetli aydınlardan biri olarak nitelendirdiği Alatlı'nın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Bakan Göktaş, "Bizim için büyük bir şans, büyük bir ayrıcalıktı Alev Alatlı. Türkiye deyince yüreği titreyen, yerli bir münevverdi. 'Büyüklerimizle Büyüyoruz' projemiz için kendisini ziyaret etmiş, tavsiyelerini almıştım. Onunla aynı çağda yaşamış olmak büyük bir onur, gurur. Mekanı cennet olsun. Eserleriyle bize yol göstermeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Göktaş, Vefahane Yaşam Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla ortaya koyduğu hizmet siyasetine yeni bir halkayı daha eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yaşlıların, milli ve manevi değerlerin taşıyıcısı, bugünle yarınlar arasında bağ kuran köprü olduğunu ifade eden Göktaş, "Yaşlılarımız, güçlü yarınları inşa edecek geleceğimizin teminatı evlatlarımızı sapasağlam bir şekilde ayakta tutan köklerimizdir. Devletimizi ayakta tutacak olan ise bu köprülerin ve köklerin gücü ve sağlamlığıdır. Bu anlamda gözümüzün nuru teyzelerimizi, amcalarımızı güçlü kılacak böylesi kıymetli kuruluşların hizmete geçmesi bizler için çok kıymetlidir." diye konuştu.

Vefahane Yaşam Merkezi'nin, tekstil, ahşap ve cam boyama atölyeleri, teknoloji, hobi bahçeciliği, kütüphane ve spor etkinlikleri, psikoloji, fizyoterapi, gibi pek çok hizmetiyle yaşlıların sağlığı ve mutluluğu için faaliyet göstereceğini anlatan Göktaş, şöyle devam etti:

"Yaşlılarımız bir taraftan el becerilerini ve üretkenliklerini artırırken diğer taraftan aktardıkları bilgi birikimleri ve tecrübeleriyle Anadolu'nun bin bir rengini içeren bir hafıza oluşturacaktır. En önemlisi de küresel bir sorun haline gelen yalnızlaşmanın, yaşlılarımıza tesir edebilecek olumsuz etkilerini ortadan kaldıran ve her birinin kendisini huzurlu ve güvende hissettiği bir ortam sunacaktır."

Yaşlı Destek Programı

Aktif ve sağlıklı yaşlanma sürecinin herkesin hakkı olduğunu belirten Göktaş, yaşlıların, ailelerinden, sosyal ortamlarından kopmadan, yetenek, istek ve ihtiyaçlarını merkeze alan bir anlayışla sosyal politikalarını oluşturduklarını ve uygulamaya koyduklarını anlattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2016'da başlattıkları Yaşlı Destek Programıyla yaklaşık 88 bin hanede, 128 bin yaşlının yaşam alanlarında psikososyal bakımlarını gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla 168 huzurevinde, yaklaşık 15 bin yaşlıya bakım hizmetini yatılı olarak sunuyoruz. İlk uygulama örneğini yine Bağcılar'da, belediye başkanlığımızla hayata geçirdiğimiz ve bugün sayısı 36'ya ulaşan Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezlerimizle vatandaşlarımıza bakım hizmeti sağlıyoruz. Yaşlılarımıza hizmet sunmanın yanı sıra ailelerine de destek olduğumuz bu merkezlerimizi yerel yönetimlerimizle işbirliği içerisinde yaygınlaştırmak önemli hedeflerimizden biridir."