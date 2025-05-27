Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Madak, Çubuk'ta İncelemelerde Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Madak, Çubuk'ta İncelemelerde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Ankara'nın Çubuk ilçesinde çeşitli kurumları ziyaret ederek sosyal hizmet projeleri hakkında bilgi aldı ve Engelsiz Spor Kulübü sporcularıyla bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Ankara'nın Çubuk ilçesinde çeşitli kurumlara ziyaretlerde bulunarak incelemelerde bulundu.

Çubuk'a gerçekleştirdiği ziyarette Bakan Yardımcısı Madak'ı, Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Burhanettin Çelik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hasan Işık, Süleyman Demirel Huzurevi Müdürü Hüseyin Erbek, Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit, daire amirleri ve engelli sporcular karşıladı.

Ziyaretine Engelsiz Spor Kulübü sporcuları ile sohbet ederek başlayan Madak, antrenörlerden kulüp çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğünü ziyaret eden Madak, kurum yöneticilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı, Kaymakam Vehbi Bakır ile Belediye Başkanı Baki Demirbaş'la değerlendirmelerde bulundu.

Madak daha sonra Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Çubuk Belediyesi Sergi ve Fuaye Alanı'nda açılan el emeği ürünler sergisini gezdi. Burada, sosyal hizmet merkezlerinden hizmet alan vatandaşların hazırladığı ürünleri inceleyen Madak, kursiyerlere ve emeği geçen personele teşekkür etti.

Ziyaretlerinin ardından Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret eden Madak, ilçe genelinde yürütülen sosyal hizmet projeleri hakkında bilgi aldı.

İncelemelerini tamamlayan Madak, ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor

Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası

Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'dan gözdağı gibi tatbikat! Baltık Denizi'nde sular ısınıyor

Baltık Denizi'nde sular ısınıyor! Rusya'dan gözdağı gibi hamle
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bir grup dağcı yürüyüş sırasında altın dolu kutu buldu

Dağda yürüyüş yaparken altın dolu kutu buldular
Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükseldi

31 yıl sonra 2. Lig'e yükseldiler, şehir gece yarısı sabahı yaşadı
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.