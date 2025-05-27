Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Madak, Çubuk'ta İncelemelerde Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Ankara'nın Çubuk ilçesinde çeşitli kurumlara ziyaretlerde bulunarak incelemelerde bulundu.

Çubuk'a gerçekleştirdiği ziyarette Bakan Yardımcısı Madak'ı, Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Burhanettin Çelik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hasan Işık, Süleyman Demirel Huzurevi Müdürü Hüseyin Erbek, Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit, daire amirleri ve engelli sporcular karşıladı.

Ziyaretine Engelsiz Spor Kulübü sporcuları ile sohbet ederek başlayan Madak, antrenörlerden kulüp çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğünü ziyaret eden Madak, kurum yöneticilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı, Kaymakam Vehbi Bakır ile Belediye Başkanı Baki Demirbaş'la değerlendirmelerde bulundu.

Madak daha sonra Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Çubuk Belediyesi Sergi ve Fuaye Alanı'nda açılan el emeği ürünler sergisini gezdi. Burada, sosyal hizmet merkezlerinden hizmet alan vatandaşların hazırladığı ürünleri inceleyen Madak, kursiyerlere ve emeği geçen personele teşekkür etti.

Ziyaretlerinin ardından Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret eden Madak, ilçe genelinde yürütülen sosyal hizmet projeleri hakkında bilgi aldı.

İncelemelerini tamamlayan Madak, ilçeden ayrıldı.