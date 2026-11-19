Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakanlığın ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının adı kullanılarak sosyal yardım vaadiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile Bakanlığın adları kullanılarak "destek ödemesi", "bayram yardımı", "ev hanımlarına destek", "evlilik kredisi" gibi vaatlerle sahte mesaj ve bağlantıların paylaşıldığı, telefon aramalarının gerçekleştiği belirtildi.

Sosyal yardım başvurularının yalnızca e-Devlet "turkiye.gov.tr", Bakanlığın resmi internet sitesi "aile.gov.tr" veya ikamet edilen yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı aracılığıyla yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımız ve vakıflarımız, SMS, WhatsApp veya sosyal medya üzerinden bağlantı göndermez, sizden T.C. kimlik numarası, e-Devlet şifresi, kart bilgisi ya da doğrulama kodu istemez. Hiçbir yardım için 'başvuru ücreti', 'dosya masrafı' veya 'aidat' adı altında ödeme talep edilmez. Şüpheli mesajlara itibar etmeyiniz, bağlantılara tıklamayınız, telefonda bilgilerinizi paylaşmayınız. Bilgi için ALO 144 hattımızı arayabilir veya bulunduğunuz yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ile iletişime geçebilirsiniz."

Kaynak: AA