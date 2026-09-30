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Aile Bakanı Göktaş, Senegal Bütçeden Sorumlu Bakanı Sarr'ı bakanlıkta kabul etti

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Aile Bakanı Göktaş, Senegal Bütçeden Sorumlu Bakanı Sarr'ı bakanlıkta kabul etti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Senegal Bütçeden Sorumlu Bakanı Bassirou Sarr'ı Bakanlıkta kabul etti. Görüşmede iş birlikleri, ortak hedefler ve yeni yatırım imkanları ele alındı. Göktaş, sosyal politikalarda ortaklığın derinleştirileceğini belirtti.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Senegal Cumhuriyeti Maliye, Ekonomi, Planlama Bakanlığı nezdinde Bütçeden Sorumlu Bakanı ve Türkiye-Senegal Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eş Başkanı Bassirou Sarr ile bir araya geldi. Görüşmede mevcut iş birlikleri, ortak hedefler ve yeni yatırım imkanları ele alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Senegal Cumhuriyeti Maliye, Ekonomi, Planlama Bakanlığı nezdinde Bütçeden Sorumlu Bakanı ve Türkiye-Senegal KEK Eş Başkanı Bassirou Sarr'ı Bakanlıkta kabul etti.

Göktaş, görüşmede Türkiye-Senegal Karma Ekonomik Komisyonu kapsamında mevcut iş birlikleri, ortak hedefler ve yeni yatırım imkanlarının değerlendirildiğini belirtti.

Senegal ile stratejik ortaklığın sosyal politikalar alanında daha da derinleştirilmesini hedeflediklerini ifade eden Göktaş, iki ülke arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: ANKA
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