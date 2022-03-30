AİÇÜ'de Molla Musa Celâlî ve İlmî Çalışmaları paneli gerçekleştirildi

SELÇUKLU, KONYA (Bültenler) - AİÇÜ Kültür Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonunda gerçekleştirilen panele, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan panelin açılışında konuşan AİÇÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem YERİNDE, ilkini gerçekleştirdikleri Ağrılılimleri Anma Toplantısı-1'de Ağrı'da birçok talebe yetiştiren ve 55 cilde yakın eser kazandıran merhum Molla Musa Celali'nin ilmi çalışmaları ve kanaat liderliğinin tüm yönleriyle ele alınacağını belirtti.

Prof. Dr. Adem YERİNDE, farklı tarihlerde yapılması planlanan panellerle Ağrı'nın yetiştirdiği Şeyh Ahmed-i Hanî, Molla Musa Celali, Molla Mahmud-i Beyazidî, Molla Muhammed Celâlî, Halife Yusuf Tanrıverdî, Seyda Molla Abdulbaki, Seyda Molla Abdülkerim, Seyda Molla Salih Arvasi, Seyda Molla Nadir, Seyda Molla Muhammed Kasorî, Seyda Molla Selahattin Erden, Seyda Molla Nusret, Seyda Molla Süleyman, Seyda Molla Mehmed, Seyda Molla Salih Oğur gibi Şeyh Ahmed-i Hani'nin izinde yürüyen ve ömrünü İslâmî ilimlere vakfeden hocaların muhtelif yönleriyle ele alınacağını, böylece vefat eden ve yaşayan âlimlerin bilimsel çalışmalarının gün yüzüne çıkarılarak topluma kazandırılacağını söyledi.

AİÇÜ İslami İlimler Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Sedat YILDIRIM'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, Doç. Dr. Mehmet Salih GEÇİT "Molla Musa Celâlî'nin Hayatı ve İlmî Çalışmaları", Dr. Öğr. Üyesi Ahmed HAMİTOĞLU "Molla Musa Celâlî'nin Tefsir İlmine Katkıları", Ağrı'nın müderrislerinden ve kanaat önderlerinden Molla Musa DEMİR de "Molla Musa Celâlî'nin Medrese Kurumuna Katkıları ve Bölge Halkına Hizmetleri" ilgili birer sunum yaptı.

Panel, Doç. Dr. GEÇİT, Dr. Öğr. Üyesi HAMİTOĞLU ve Molla Musa DEMİR'e hediye takdimi ile sona erdi.

Bültenler / Güncel