Haberler

Ahmet Davutoğlu'ndan Yolsuzlukla Mücadele İçin Özel Mahkeme Teklifi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yolsuzlukla mücadele kapsamında özel yetkili ihtisas mahkemeleri kurulmasını önerdi. Davutoğlu, Türkiye'de beş farklı alanda devrim çağrısında bulundu.

(İSTANBUL) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Hür Düşünce Hareketi'nin 2. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, yolsuzlukla mücadele kapsamında "özel yetkili ihtisas mahkemeleri" kurulması gerektiğini söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul, Bayrampaşa'da Hür Düşünce Hareketi'nin 2. Olağan Genel Kurulunda konuştu. Türkiye'nin geleceğine dair reform değil, "devrim" niteliğinde beş temel dönüşüm çağrısında bulunan Davutoğlu, yolsuzlukla mücadele kapsamında "özel yetkili ihtisas mahkemeleri" kurulması teklifini gündeme getirdi.

Konuşmasında düşünce özgürlüğünden adalet sistemine, ekonomiden ahlak ve zihniyet dönüşümüne kadar geniş değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, "Artık reform değil, beş alanda devrim yapmak lazım. Radikal değişiklikler, cesaretle, kararlılıkla" ifadesini kullandı.

Ahmet Davutoğlu, yapılması gereken beş devrimi şöyle sıraladı:

"Zihniyet devrimi: Zihniyet değişmeden siyaset değişmez. Türkiye'de en önemli problem kimlik ve tarih bilincidir. Herkesin bu ülkenin eşit vatandaşı olduğunu hissetmesi gerekir.

Ahlak devrimi: Siyasetin kirlenmemesi için ahlaki ilkelerden taviz verilmemeli.

Adalet devrimi: Madem yolsuzluk bu kadar yaygınlaştı, iktidar–muhalefet ayrımı gözetmeden adalet, hakkaniyet ve eşitlik ilkeleri etrafında işleyecek yolsuzluklarla mücadele ihtisas mahkemeleri kuralım.

Sosyal ve ekonomik devrim: Ekonomi yalnızca finans değildir. Üretim ve gelir adaleti devrimini başlatmalıyız. Tarım ve sanayide üretim çökerken gelir adaletsizliği vahşi bir servet transferine yol açmıştır.

Kurumsal ve devlet reformu devrimi: Devlet kurumlarında büyük bir çöküş yaşanıyor. Devlet Planlama Teşkilatı'nı çökerttiler. Liyakat esasına dayalı yeni bir kurumsal yapılanmaya gidilmeli."

Hür Düşünce Hareketi'nin "yeni yolculuğunda" başarılar dileyen Davutoğlu, "Allah bu yolda ahlakla, dürüstlükle, vicdanla yürüyenleri menzile ulaştırsın" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Canlı anlatım! Yıllarca unutulmayacak bir derbi oynanıyor

Canlı anlatım: Yıllarca unutulmayacak bir derbi oynanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti

Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti
Leyla ile Mecnun'un çekildiği ikonik ev satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Efsane dizideki ikonik ev satışta! İstenen rakam dudak uçuklattı
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
ABD'nin kamu borcu 38 trilyon doları aştı

Trump'a soğuk duş! ABD'nin borcu rekor düzeye ulaştı
Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti

Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
Yoldan geçenlere dehşet yaşattı! Adım adım izleyerek yakaladılar

Yoldan geçenlere dehşeti yaşattı! Adım adım izleyerek yakaladılar
Ne yaptın sen Hakan Çalhanoğlu! Kullandığı korneri görenler inanamıyor

Milli yıldızımızın kullandığı korneri görenler inanamıyor
Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Yeşilçam'ın jönü Engin Çağlar'ın cenazesinde büyük saygısızlık! Fotoğraf için yarışa girdiler

Yeşilçam jönünün cenazesinde büyük saygısızlık! Adeta yarışa girdiler
Süper Lig'de ilginç an: Takımını tribünde tek başına destekledi

Süper Lig'de ilginç an: Takımını tek başına destekledi
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

İç savaşın alevlendiği ülkede 300 kadını istismar edip öldürdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.