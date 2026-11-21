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Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına, Ahmet Arat seçildi.

TSO meclisinde yapılan oylamada Ahmet Arat 14, Mücahit Yılmaz 12 oy aldı.

Seçimi iki oy farkla kazanan Arat, 2009-2018 yılları arasında iki dönem yürüttüğü başkanlık görevine yeniden seçildi.

14 Kasım'da yapılan seçimde, oy kullanma hakkı bulunan 2 bin 456 oda üyesi için sandık kuruldu.

Dokuz meslek komitesinden 26 meclis üyesinin belirlendiği seçimde Arat'ın sarı listesi ile Yılmaz'ın kırmızı listesi 12'şer, Günaydın Altuntaş'ın beyaz listesi ise 2 üyelik kazandı.

Bazı meslek komitelerindeki sonuçlara yapılan itirazların ardından oylar yeniden sayıldı, sayım sonucunda meclisteki üye dağılımı değişmedi.

Beyaz listenin adayı Günaydın Altuntaş, başkanlık oylaması öncesinde Arat'ı destekleme kararı almıştı.

Kaynak: AA