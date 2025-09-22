Ahilik Haftası'nda Muş Valisi'nden Mesaj

Muş Valisi Avni Çakır, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında, ahiliğin kardeşlik, dayanışma, güven ve cömertlik gibi değerleri sanatla bütünleştirerek yüzyıllardır milletin yolunu aydınlatan bir hayat felsefesi olduğunu belirtti.

Tarihten günümüze ulaşan bu mirasın, sadece bir meslek anlayışı değil, aynı zamanda birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güçlü teminatı olduğunu ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Esnaf ve sanatkarlarımız doğruluk, dürüstlük, güven ve dayanışma gibi kadim değerlerimizi meslekleriyle birleştirerek toplumsal yaşamımızın her alanına taşımış, ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatına güç katmışlardır. Bugün Ahiliğin ortaya koyduğu 'önce insan' anlayışını yaşatarak el ele, gönül gönüle, omuz omuza daha güçlü bir Türkiye'yi inşa etme gayreti içindeyiz. Bu vesileyle, Ahiliği bir hayat düsturu olarak benimseyen, ahlakı ve erdemi kuşanarak meslek hayatına değer katan tüm esnaf ve sanatkarlarımızı en içten dileklerimle selamlıyor, ülkemizin kalkınmasına ve ilimizin ekonomisine sundukları katkılar için şükranlarımı sunuyorum."