Ahilik Haftası Kutlamaları: Seydişehir'de Dayanışma Yemeği Düzenlendi

Seydişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında geleneksel dayanışma yemeği gerçekleştirildi. Programa esnaf, aileleri ve yerel yöneticiler katıldı.

Seydişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında geleneksel dayanışma yemeği düzenlendi.

Millet Bahçesindeki programa, Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak ile esnaf ve aileleri katıldı.

Seydişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Aypar, "Programa teşrif eden KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ve yönetim kuruluna, diğer meslek odası başkanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

KONESOB Başkanı Karabacak da "Birlik ve beraberlik ortamında burada olmanız birbirimize olan sevgi ve saygının eseridir. Bu birlik ve dayanışmamız hiçbir zaman bozulmasın ve sonsuza kadar devam etsin." diye konuştu.

Program daha sonra yerel sanatçıların müziği ve kaşık oyunları ile devam etti.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
