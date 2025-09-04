Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü, Malazgirt'te Üreticilerle Buluştu

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşat Erdoğan, Muş'un Malazgirt ilçesinde şeker pancarı üreticileriyle bir araya geldi.

Malazgirt Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Erdoğan, üreticilerin mağduriyet yaşamaması için çalıştıklarını söyledi.

Üreticiye her alanda yardımcı olmak istediklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Malazgirt'te bu yıl kantar randevu sistemi olmayacak ancak önümüzdeki yıl şartlar uygun olursa değerlendireceğiz. En önemlisi ise nakliye firmalarıyla görüşerek ürünlerinizi doğrudan fabrikaya gönderebilmeniz için kolaylık sağlayacağız. Böylece nakliye masraflarınızda ciddi bir tasarruf elde edeceksiniz. Amacımız Malazgirtli üreticilere her alanda yardımcı olmak."

Çiftçilerin sorularının yanıtladığı programda, jandarma trafik ekipleri de traktör römorklarına reflektör takılması için bilgilendirme yaptı.