Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde metrelerce yükseklikteki hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Gültepe ile Karaca köyleri arasındaki kırsal bölgede meydana gelen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hortumun arazide yaşanması nedeniyle herhangi bir hasara yol açmadığı belirtildi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında meydana gelen metrelerce yükseklikteki hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İlçeye bağlı Gültepe ile Karaca köyleri arasındaki kırsal bölgede hortum meydana geldi.
Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen metrelerce yükseklikteki hortum, arazide yaşandığı için herhangi bir hasara yol açmadı.