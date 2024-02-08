Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ve Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı İşbirliği Protokolü İmzaladı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ile Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı arasında, denetim tedbiri altında bulunan çocuk ve genç yükümlülerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmalarını sağlamak amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış tarafından imzalanan protokole göre, denetim tedbiri altında bulunan yükümlüler, üniversitenin bünyesindeki sosyal ve spor tesisleri, müzik ve el sanatları atölyeleri ile sosyal ve kültürel faaliyetler, etkinlik, gezi ve kurs gibi çeşitli imkanlardan yararlanabilecek.

Denetim altında bulunan bireylerin sosyal yaşamda rol sahibi olmalarının hedeflendiği protokol kapsamında, kamuya yararlı işler çerçevesinde denetim tedbiri altında bulunan yükümlüler temizlik, bakım-onarım, çevre düzenleme ve genel idare hizmetleri alanlarındaki çalışmalara da katılabilecek.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, üniversitenin eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra toplumsal katkı faaliyetlerine de büyük önem verdiğini belirtti.

Karabulut, gerçekleştirilen iş birliği dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcısı Çalış'a ve Denetimli Serbestlik Müdürü Derya Aydın'a teşekkür etti.