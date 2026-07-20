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Ağıralioğlu'ndan Bakan Şimşek'e: İyileşmenin Bedelini Kim Ödüyor

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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bütçe açığı iyileşmesi açıklamasını eleştirerek, bu 'iyileşmenin' bedelini emekli, sabit gelirli, esnaf ve çiftçinin ödediğini belirtti. Ağıralioğlu, ekonominin milletin sırtına yük bindirerek değil, üretim, yatırım ve istihdamla düzeleceğini vurguladı.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yılın ilk yarısında faiz dışı bütçe fazlasının 521 milyar liraya ulaştığını, bütçe açığının geçen yıla göre iyileştiğini söyleyerek övündüğünü belirterek, "Peki bu 'iyileşmenin' bedelini kim ödüyor? Ekonomi, milletin sırtına daha fazla yük bindirerek düzelmez. Siz bugün kasayı doldurmakla övünüyorsunuz ama o kasayı doldururken milletin cebini, üreticinin sermayesini, esnafın tezgahını ve Türkiye'nin yarınlarını boşaltıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Yavuz Ağıralioğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı "Jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerini sınırlamak amacıyla bazı vergi gelirlerinden vazgeçmemize rağmen yılın ilk yarısında faiz dışı bütçe fazlası 521 milyar TL'ye ulaşırken bütçe açığı geçen yılın ilk yarısına göre 38 milyar TL iyileşti" açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanı, yılın ilk yarısında faiz dışı bütçe fazlasının 521 milyar liraya ulaştığını, bütçe açığının geçen yıla göre iyileştiğini söyleyerek övünüyor. Peki bu 'iyileşmenin' bedelini kim ödüyor? Emekli ödüyor, sabit gelirli ödüyor, esnaf ödüyor, çiftçi ödüyor, sanayici, üretici, yatırımcı ödüyor. Vergi toplamakta öyle bir noktaya geldiniz ki artık kümesteki yumurtaları toplamakla yetinmiyor, yumurtlayacak tavukları kesiyorsunuz. İbn Haldun asırlar evvel söylemiş: 'Devletlerin kuruluş ve yükseliş döneminde vergiler düşük, gelirler yüksektir; çöküş dönemlerinde ise vergiler yüksek, gelirler düşüktür.'"

"KASAYI DOLDURURKEN MİLLETİN CEBİNİ BOŞALTIYORSUNUZ"

Vergiyi artırarak bütçeyi bir müddet rahatlatabilirsiniz. Vatandaşın cebindekini alarak kasayı bir müddet dolu gösterebilirsiniz. Ama esnafı tüketirseniz kim ticaret yapacak? Çiftçiyi tüketirseniz kim üretecek? Sanayiciyi tüketirseniz kim yatırım yapacak? Vatandaşın alım gücünü tüketirseniz üretileni kim satın alacak? Sonra kimden vergi toplayacaksınız? Ekonomi, milletin sırtına daha fazla yük bindirerek düzelmez. Ekonomi; üretimle, yatırımla, istihdamla, bereketle ve güvenle ayağa kalkar. Siz bugün kasayı doldurmakla övünüyorsunuz. Ama o kasayı doldururken milletin cebini, üreticinin sermayesini, esnafın tezgahını ve Türkiye'nin yarınlarını boşaltıyorsunuz!"

Kaynak: ANKA
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