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Ağıralioğlu iş insanlarıyla bir araya geldi

Ağıralioğlu iş insanlarıyla bir araya geldi
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Ankara Kızılay ve İzmir Caddesi İş İnsanları Derneği üyeleri ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Ankara Kızılay ve İzmir Caddesi İş İnsanları Derneği üyeleri ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Ankara Kızılay ve İzmir Caddesi İş İnsanları Derneği üyelerini partisinin genel merkezinde ağırladı. Görüşmeye ilişkin partinin resmi sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"Esnafın sesi, memleketimizin sesidir… Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu, Ankara Kızılay ve İzmir Caddesi İş İnsanları Derneği üyelerini genel merkezimizde ağırladı. Esnafımızın karşı karşıya olduğu ekonomik zorluklar, artan maliyetler, vergi yükü ve iş dünyasının beklentilerinin ele alındığı görüşmeye STK İlişkileri Başkanımız Sayın Hayati Çetin de eşlik etti. Genel Başkanımız, esnafımızın görüş ve taleplerini dinleyerek sorularını yanıtladıktan sonra Anahtar Parti'nin ekonomi vizyonu, çözüm önerileri ve yürüttüğü çalışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulundu."

Kaynak: ANKA
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