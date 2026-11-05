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Ağıralioğlu, ekimde 21 binin üzerinde çekin karşılıksız kaldığını söyledi

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Ağıralioğlu, ekimde 21 binin üzerinde çekin karşılıksız kaldığını söyledi
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, ekimde 21 binin üzerinde çekin karşılıksız kaldığını ve tutarın 26 milyar lirayı aştığını belirtti. Ağıralioğlu, takipteki alacakların 965 milyar liraya dayandığını, güven kaybının esnaf ve sanayiciyi zorladığını söyledi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, nakit sıkışıklığının her alanda kendisini hissettirdiğini belirterek, "Ekim ayında 21 binin üzerinde çek karşılıksız kalmış. Karşılıksız çeklerin tutarı 26 milyar lirayı aşmış. Bankaların takipteki alacakları ise 965 milyar liraya dayanmış. Üstelik bu tutar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,8 artmış. Bir de sermaye piyasalarında yaşanan fon skandalı ve manipülasyon iddialarının oluşturduğu güven kaybı ekleniyor" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisinde nakit sıkışıklığı artık ticaretin her alanında kendisini hissettiriyor. Çekler karşılıksız kalıyor, borçlar ödenemiyor, üretim yavaşlıyor. İşletmeler ayakta kalmakta, çalışanlar işini korumakta zorlanıyor. Ekim ayında 21 binin üzerinde çek karşılıksız kalmış. Karşılıksız çeklerin tutarı 26 milyar lirayı aşmış. Bankaların takipteki alacakları ise 965 milyar liraya dayanmış.Üstelik bu tutar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,8 artmış. Bunlar yalnızca rakam değil. Her birinin arkasında ödemesini bekleyen bir esnaf, üretimini sürdürmeye çalışan bir sanayici, geçimini temin etmeye çalışan bir aile var.

"DEVLETİN GÖREVİ SADECE BU GİDİŞATI RAKAMLARLA TAKİP ETMEK DEĞİL"

Bütün bunların üzerine bir de sermaye piyasalarında yaşanan fon skandalı ve manipülasyon iddialarının oluşturduğu güven kaybı ekleniyor. Piyasada zaten ciddi bir nakit sıkıntısı var. Şimdi buna bir de güven kaybı ekleniyor. İnsanlar kiminle ticaret yapacağını, kime güvenip yatırım yapacağını şaşırmış durumda. Bugün ödenemeyen bir çekin yarın kaç işletmenin kapısına kilit vuracağını, kaç insanımızın işsiz kalacağını düşünmek mecburiyetindeyiz. Devletin görevi, bu gidişatı yalnızca rakamlarla takip etmek değil, üretimi, ticareti ve alın terini koruyacak tedbirleri zamanında almaktır."

Kaynak: ANKA
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