Ağıralioğlu, bankaların takipteki alacaklarının 992 milyar liraya çıktığını söyledi

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, bankaların takipteki alacaklarının bir yılda 503 milyar liradan 992 milyar liraya yükseldiğini belirterek, "Bir yılda yaklaşık yüzde 97 artış" dedi. Ağıralioğlu, 277 bin 500 KOBİ'nin takipte olduğunu ifade ederek, "Bir ülkede takipteki krediler 1 trilyon liraya dayanmışsa bunu yalnızca bankaların bilançosundaki bir rakam olarak göremezsiniz" ifadelerini kullandı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bankaların takipteki alacaklarının, bir yıl önce 503 milyar lira olduğunu ancak bugün bu rakamın 992 milyar liraya ulaşmış durumda olduğunu belirterek, "Bir yılda yaklaşık yüzde 97 artış" dedi. Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu rakamın arkasında borcunu ödeyemeyen esnafımız, ayakta kalmaya çalışan sanayicimiz, kredi taksitini yetiştiremeyen vatandaşımız var. 277 bin 500 KOBİ'miz takipte. Küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin sorunlu kredileri 320 milyar liraya, vatandaşımızın takipteki bireysel borçları 378 milyar liraya ulaşmış. Bir tarafta yüksek faizler, diğer tarafta artan maliyetler ve daralan piyasa…

"HEM ÜRETİCİMİZ HEM ESNAFIMIZ HEM DE VATANDAŞIMIZ BUNUN BEDELİNİ ÖDÜYOR"

Esnafımız sattığı malın yerine yenisini koymakta zorlanıyor. Sanayicimiz yatırım yapmayı bırakmış, mevcut üretimini nasıl sürdüreceğini düşünüyor. Vatandaşımız aldığı maaşla hem evini geçindirmeye hem borcunu ödemeye çalışıyor. Peki, bu tablo kendiliğinden mi ortaya çıktı? Yıllarca yanlış ekonomi politikalarıyla enflasyonu büyüttünüz. Ardından yükselen enflasyonu kontrol altına almak için ekonomiyi yüksek faizlerle daralttınız.

Şimdi hem üreticimiz hem esnafımız hem de vatandaşımız bunun bedelini ödüyor. Soruyorum: Bankalar kar açıklarken işletmelerimiz borçlarını ödeyemiyorsa, esnafımız kepenk kapatıyorsa, vatandaşımız icra dosyalarıyla uğraşıyorsa ekonomide işlerin yolunda gittiğini nasıl söyleyebilirsiniz? Bu ülkenin ihtiyacı, borçlarını çevirmek için yeniden borçlanmak zorunda kalan bir üretim düzeni değildir.

"KOBİ'LERİMİZ İÇİN BORÇ YAPILANDIRMA İMKANLARI OLUŞTURMALIYIZ"

Hukukun güven verdiği, kurumların bağımsız çalıştığı, enflasyonun kalıcı olarak düşürüldüğü, üreticimizin makul maliyetlerle finansmana ulaşabildiği bir ekonomik düzen kurmak zorundayız. Nakit sıkışıklığı yaşayan, üretimini ve istihdamını korumaya çalışan KOBİ'lerimiz için denetimli, gerçekçi borç yapılandırma imkanları oluşturmalıyız. Kamu kaynaklarını israfa değil üretime, istihdama, ihracata yönlendirmeliyiz.

Bir ülkede takipteki krediler 1 trilyon liraya dayanmışsa bunu yalnızca bankaların bilançosundaki bir rakam olarak göremezsiniz. Bu rakamın içinde ödenemeyen maaşlar, ertelenen yatırımlar, kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan işletmeler ve geçim mücadelesi veren ailelerimiz var. Türkiye'nin üretim gücünü, esnafını, sanayicisini ve vatandaşını bu borç yükünün altında bırakamayız."

Kaynak: ANKA