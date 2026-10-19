Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ağıralioğlu, 9 ayda 2 trilyon 251 milyar lira faiz ödendiğini belirtip hesap sordu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağıralioğlu, 9 ayda 2 trilyon 251 milyar lira faiz ödendiğini belirtip hesap sordu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 2026 yılının ilk 9 ayında 2 trilyon 251 milyar lira faiz ödendiğini belirterek hükümete borcun, faizin ve israfın hesabını verme çağrısı yaptı. Ağıralioğlu, milletin parasının faize değil geleceğe harcanması gerektiğini savundu.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, bu yılın 9 ayında 2 trilyon 251 milyar faiz ödendiğini belirterek, "Bu kadar vergi topluyorsunuz, bu kadar borçlanıyorsunuz, bu kadar faiz ödüyorsunuz! Peki milletin sofrasına ne koyuyorsunuz? Emekliye, asgari ücretliye, çiftçiye, esnafa ne bırakıyorsunuz? Millet artık sabır değil, hesap bekliyor! Hükümete çağrımız açıktır: Borcun hesabını verin! Faizin hesabını verin! İsrafın hesabını verin! Milletin her kuruşunun hesabını verin" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 2026 yılın 9 ayında 2 trilyon 251 milyar faiz ödendiğini belirterek, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"1996 yılında Erbakan Hükümeti'nin kurduğu Havuz Sistemi'nin temelinde çok basit bir anlayış vardı: Devlet, bir kurumunda parası dururken başka bir kurumunu faizle borçlandırmayacaktı. Kamu kaynakları doğru yönetilecek, gereksiz borçlanmanın önüne geçilecek, milletin alın teri faiz yükü altında ezdirilmeyecekti. Bugün geldiğimiz yere bakın! 2026 bütçesinde tam 2 trilyon 742 milyar lira faiz ödemesi öngörülüyor. Daha yılın ilk 9 ayında 2 trilyon 251 milyar lira faiz ödenmiş! Bu para kimin parası? Milletin parası! Millet çalışacak, üretecek, vergisini verecek; devlet topladığı paranın önemli bir kısmını faize ödeyecek. Sonra da çıkıp millete mali disiplin anlatacak, sabır tavsiye edecek! Olmaz! Mali disiplin dediğiniz, milletin parasını faize teslim etmek değildir. Mali disiplin; israfı önlemektir, kamu kaynaklarını doğru yönetmektir, devleti daha az borçlandırıp milleti daha fazla refaha kavuşturmaktır."

"HÜKÜMETE ÇAĞRIMIZ AÇIKTIR: BORCUN HESABINI VERİN"

Yavuz Ağıralioğlu, itirazlarının, yalnızca ödenen faize değil, memleketin kaynaklarının nasıl yönetildiğine de itiraz ettiklerini belirterek, "Bu kadar vergi topluyorsunuz, bu kadar borçlanıyorsunuz, bu kadar faiz ödüyorsunuz, peki milletin sofrasına ne koyuyorsunuz? Emekliye, asgari ücretliye, çiftçiye, esnafa ne bırakıyorsunuz? Millet artık sabır değil, hesap bekliyor! Hükümete çağrımız açıktır: Borcun hesabını verin! Faizin hesabını verin! İsrafın hesabını verin! Milletin her kuruşunun hesabını verin! Biz muhalefeti yalnızca yanlışları söylemek olarak görmüyoruz. Doğrusunu ortaya koymak, milletin kaynaklarını koruyacak politikaları hazırlamak ve iktidarı hesap vermeye mecbur bırakmak da bizim sorumluluğumuzdur. Devletin kasası iktidarın kasası değildir! O para milletindir. Milletin alın teridir, çocuklarımızın geleceğidir. Milletin parası faize değil, milletin geleceğine harcanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Bu haber 391 sitede yayınlandı.
Denizin ortasında keyfin böylesi! Görenler şaşkına döndü

Akıllara durgunluk veren manzara
ABD 30 yıllık dosyayı yeniden açtı: 95 yaşındaki Raúl Castro hakkında tutuklama emri!

30 yıllık dosya yine açıldı: 95 yaşındaki eski başkana tutuklama emri
2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo

2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo
Arda Güler İspanya'yı karıştırdı! O pozisyon maça damga vurdu

Arda İspanya'yı karıştırdı!

Pep Guardiola'dan Filistin için dünyaya çağrı: Sessiz kalmak da taraf tutmaktır

Kamera karşısına geçip insanlık dersi verdi!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kız, nişanlısından gelen teklifle ilişkiyi bitirdi: İstemiyorum, yeter

Genç kız, nişanlısından gelen teklifle ilişkiyi bitirdi: İstemiyorum
Yumurtalarını satan kadınları 'yasak aşk' ele vermiş! Aldatılan koca intikam için...

Türkiye'nin konuştuğu çeteyi yasak aşk çökertti! Koca intikam için...
Batman'da kuyumcu esnafı aracında kanlar içinde bulundu

Kuyumcu esnafına kanlı saldırı
Bakan Bayraktar'a açıkça soruldu: Enerjide dışa bağımlı olmaktan ne zaman kurtulacağız?

Bakan Bayraktar'a herkesin merak ettiği soru açıkça soruldu

Depremden sonra gelen istila! Evleri ve bahçeleri sardı, ilaç da çare olmuyor

Depremden sonra gelen istila! Evleri ve bahçeleri sardı
Rapçi Motive, konserinde sahneye kalem atan seyircinin çıkarılmasını istedi

Ünlü rapçi kendisine kalem atan izleyiciyi affetmedi: Alın onu
Güzelliğine aldanıp diktiler felakete yol açtı

Güzelliğine aldanıp diktiler felakete yol açtı