Ağın'da 142 sosyal konutun anahtar teslimi yapılacak

Elazığ'ın Ağın ilçesinde inşa edilen 142 sosyal konutun anahtar tesliminin 22-26 Aralık tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.

Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında ilçede sosyal konut inşa edildiğini belirtti.

Bu kapsamda, Kuzgeçe Mahallesi'nde inşa edilen 142 sosyal konutun anahtar tesliminin 22-26 Aralık tarihleri arasında yapılacağını bildiren Çakar, vatandaşlara konutların "hayırlı olması" temennisinde bulundu.

AK Parti İlçe Başkanı Vedat Pasinli de çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldıklarını belirtti.

İlçeye kazandırılan yatırımlar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür eden Pasinli, vatandaşların refahı için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.