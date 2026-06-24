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Afyonkarahisarlı İş İnsanları Ankara'da Milletvekilleriyle Görüştü

Afyonkarahisarlı İş İnsanları Ankara'da Milletvekilleriyle Görüştü
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Afyonkarahisar Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Kadir Sayın ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara'da milletvekillerini ziyaret ederek kentin ekonomik potansiyelinin güçlendirilmesi ve ortak projelerin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Afyonkarahisar Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Kadir Sayın ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Sayın ve beraberindekiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Afyonkarahisar milletvekillerine ziyaretler gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde, Afyonkarahisar'ın ekonomik potansiyelinin daha da güçlendirilmesine yönelik milletvekilleriyle görüş alışverişinde bulunuldu.

Sayın, ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisarlı sanayici ve iş insanlarının ekonomik gücünün daha ileri taşınması, iş dünyası olarak hayata geçirilebilecek, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak ortak projelerin geliştirilmesi açısından son derece verimli geçti." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
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