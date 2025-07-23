Afyonkarahisar POMEM 31. Dönem Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 225 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Okulun bahçesinde gerçekleştirilen 31. dönem mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, dönem birincisi tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı, dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve hediye takdim edildi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, törende, mezunların bu özel ve anlamlı gününde mutluluklarını paylaşmak üzere bir arada olduklarını söyledi.

Yoğun ve yorucu bir eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 225 gencin yüksek disiplin anlayışı ve sorumluluk bilinciyle donanmış bir şekilde mezuniyet heyecanını yaşadığını dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Onlar, aldıkları nitelikli eğitimle sadece meslek sahibi olmakla kalmadılar, aynı zamanda milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için kutsal bir göreve talip oldular. Bu kutsal görevi üstlenmek, sadece bilgi ve beceri değil, aynı zamanda büyük bir fedakarlık, cesaret ve adalet duygusu gerektirir. Bugün mezuniyet sevinci yaşayan bu genç polislerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin her karış toprağında hukukun üstünlüğünü, milletin emanetini ve devletin vakarını temsil edeceklerdir. Onların üniformanın ağırlığını ve sorumluluğunu layıkıyla taşıyacaklarına inancım tamdır."

Konuşmaların ardından yemin ederek kep atan 225 polis adayı, arkadaşları ve aileleriyle kucaklaşarak sevinçlerini paylaştı.