Afyonkarahisar'da bir yağ fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Afyonkarahisar'da bir yağ fabrikasının silosunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Organize Sanayi Bölgesi'nde bir yağ fabrikasının silosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği siloda söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan siloda yüklü miktarda ham madde olduğu öğrenildi.