Afyonkarahisar'da Kamyonet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 9 Yaralı
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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, M.K. yönetimindeki hafif ticari araç ile R.G. idaresindeki kamyonet çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 9 kişi yaralandı.
M.K. yönetimindeki 03 UP 992 plakalı hafif ticari araç, Sülün beldesi yolunda R.G. idaresindeki 03 SA 200 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü M.K. ile aynı araçtaki İ.A, F.A, N.A, H.A, N.C, S.Y, R.G. ve D.G. yaralandı.
Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel