Afyonkarahisar'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi

Afyonkarahisar'da unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunları, düzenlenen şenlikte yaşatılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonunda gerçekleştirilen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nde çocuklar, mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım, halat çekme, tombik, fasulye torbası ve kaleli yakan top gibi oyunları oynadı.

Burada konuşan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, bugün Dünya Çocuk Oyunları Gününü öğretmenlerle hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Oyunların hepsini tekrar öğrendiklerini belirten Yiğitbaşı, "Milli Eğitim Bakanlığının bütün Türkiye'de uyguladığı projeyi biz de uyguladık. 5'inci, 6'ncı, 7'nci, 8'inci sınıfları buraya dahil ettik. İlçelerde de eşzamanlı olarak aynı etkinlikler düzenlendi." dedi.

Oyunların bir kısmı günümüze kadar gelemediğini, bir kısmının da çocuklar tarafından çok bilinmediğini ifade eden Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Bizler de daha önceki kuşakların oynadıkları oyunları bilmiyoruz. Aslında buradaki amaç, geleneksel olan oyunlarımızı tüm çocukların bilmesi; genciyle yaşlısıyla bütün nesillerin o oyunlara sahip çıkması; kültürümüzün bir unsuru olan oyunlarımızın da sürdürülebilir, devam ettirilebilir olmasıdır. Çocuklar eğlenirken oynarken bir taraftan da kalbimiz dünyada bütün mazlumların yanında özellikle de çocukların göz göre göre katliama uğradığı Filistin bölgesindeydi. Refah kampı daha önceki gece bombalandı. Farkındalığımızı tüm dünyaya gösterebilmek için hem de onları anmak için Türk bayrağı ve Filistin bayrağı rengindeki balonlarımızı gökyüzüne onların özgürlüğü adına bırakmış olduk. Umuyoruz tüm çocukların neşeyle, mutlulukla oyun oynayabileceği, daha huzur ve barış içerisinde güzel bir dünyaya insanlarımızı taşıyabiliriz."