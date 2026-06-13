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Afyonkarahisar'da dolu etkili oldu

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Afyonkarahisar'da etkili olan sağanak, bazı bölgelerde doluya dönüştü. Çıkrık beldesi, Sinanpaşa ve İhsaniye ilçelerinde beyaz örtü oluşurken, tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Afyonkarahisar'da etkisini gösteren dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan sağanak, merkeze bağlı Çıkrık beldesi, Sinanpaşa ve İhsaniye ilçesindeki bazı yerlerde dolu yağışına bıraktı.

Yağışla birlikte bölgeler beyaz örtü ile kaplandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bölgelerdeki ekili tarım arazilerinde hasar tespit çalışması başlattığı bildirildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
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