Afyonkarahisar'da 'agria' cinsi patates hasadı başladı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kışlık patates olarak bilinen 'agria' cinsi patatesin hasadı devam ediyor. Patatesin kilogramı 10-13 TL arasında alıcı bulurken, üreticiler verimin hastalıklardan dolayı düştüğünü belirtiyor.

Fazla güneş aldığı için ayrı bir lezzeti olan 'agria' cinsi patateste hasat başladı

Kilogramı 10-13 TL arasında satılan patates fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürürken, verim ise hastalıktan dolayı düştü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kışlık patates olarak bilinen ve ilçenin yüksek rakımlı bölgelerinde fazla güneş aldığı için ayrı bir lezzeti olan 'agria' cinsi patatesin hasadı devam ederken, patatesin kilogramının ise 10-13 TL arasında alıcı bulduğu belirtildi.

İlçede yaklaşık 40 bin dekar alanda devam eden hasatta çalışan kadınlar tarafından toplanan patatesler, çuvallara konularak depolara gönderiliyor. Kadınlarla renkli görüntülerin oluştuğu hasatta üreticiler mantar (mildiyo) hastalıklarından dolayı üzgün oldukları görüldü.

Patates üreticisi Adem Yıldırım hasadın hava koşullarından dolayı zorlukla geçtiğini ifade etti. Yıldırım, "Patates hasadı zorlukla geçiyor. 5 dekar alanda 9 çalışanımız var. Yaklaşık 50 bin TL'lik ürünümüzde var. Şuanda patatesin kilosu 10-13 lira arasında satılıyor" dedi.

Mehmet Yıldırım isimli bir başka üretici ise hasatlık nedeniyle bu yıl verimin düşük olduğundan dert yakındı. Yıldırım, "Bu sene hastalıklar oldu. Verim çok düşük. Şuanda 4, 4.5 alanda patates ektik. Patates şuanda 10-13 lira arasında değişiyor. Çok zor şartlar sabah 7'de tarlaya geliyorsun. Makine giriyor makinenin arkasından takip ediyorsun. Ama hastalık nedeniyle verim çok düşük" diye konuştu.

"500 lira yevmiye alıyoruz"

Patates hasadında genelde kadınların çalıştıkları dikkatlerde kaçmazken, kadınların günlük 500 TL yevmiye çalıştıkları belirtildi. Hasada katılan işçilerden Ayşe Kır işe sabah erken saatlerde başladıklarını ve öğleden sonra çalışmayı bitirdiklerini ifade etti. Kır, "Sabahın 8'inde geliyoruz akşam 6'ya kadar soğuk demeden sıcak demeden çalışıyoruz. 500 lira yevmiye alıyoruz. Burada patates topluyoruz seçiyoruz" dedi.