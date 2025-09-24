Afyonkarahisar Belediyesi'ne Usulsüz İşçi Alımından Ceza

Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ( İşkur ) tarafından 387 usulsüz işçi alımı yaptığı tespit edilen Afyonkarahisar Belediyesi'nin iştiraki 3 şirkete, toplam 3 milyon 653 bin 667 lira ceza uygulandı.

Afyonkarahisar Belediyesi'nin 2024 yılında usulsüz personel alımı yaptığı yönünde 8 kişinin şikayeti üzerine İŞKUR İl Müdürlüğü çalışma başlattı.

Yapılan inceleme neticesinde, Afyonkarahisar Belediyesinin iştiraki 3 şirketin, ilan vermeden 387 personel alımı yaptığı tespit edildi.

İŞKUR İl Müdürlüğü, ilgili kanun maddesi gereğince 3 şirkete, usulsüz alım yaptığı personel için toplam 3 milyon 653 bin 667 lira ceza keserek, tebliğ etti.

Belirlenen ödeme planı çerçevesinde şirketlerden ikisinin ceza ödemesini yaptığı öğrenildi.