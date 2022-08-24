Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyon haberi... Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle vurulan sürücü öldü

Güncel Haberler

Afyon haberi... Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle vurulan sürücü öldü

Gelen Afyon haberine göre Afyonkarahisar'da trafikte tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da trafikte tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Nuribey beldesinde A.A. (42) aracıyla, trafikte M.D'nin (39) kullandığı aracı durdurmak için kasten çarptı.

A.A, aracından aldığı pompalı tüfekle M.D'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Omuzdan ağır yaralanan M.D, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Salar beldesinde gözaltına alınan A.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title