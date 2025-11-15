Haberler

Afrika Yıllığı 2024 Yayınlandı

Güncelleme:
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın 'Afrika Yıllığı 2024', savaş ve krizlerin ötesine geçerek kıtanın önemli gelişmelerini ele alan bir çalışma olarak yayımlandı. Yıllık, Türkiye-Afrika ilişkilerini değerlendiren makaleler ve önemli olayları kapsamaktadır.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) 5 bölüm, 57 makale ve 9 kitap değerlendirmesinden oluşan "Afrika Yıllığı 2024" yayımlandı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre Başkanlığın himayesinde 2022'den bu yana yayımlanan, savaş ve kriz başlıklarının ötesine geçen "Afrika Yıllığı 2024", Türkçe ve İngilizce erişime açıldı.

Türkiye'deki tek geniş kapsamlı "Afrika yıllığı" olma özelliğini koruyan çalışma, hem kıtadaki önemli olayları sistematik şekilde ele alarak hem de kıtaya dair hususi konularda kaleme alınan ilk metinleri ihtiva ederek ilgili literatüre katkı sunuyor.

"Siyaset, Ekonomi, Toplum ve Çevre, Türkiye- Afrika İlişkileri, Küresel ve Bölgesel Aktörlerin Afrika ile İlişkileri, Kültür, Sanat, Eğitim ve Spor ve Afrika Üzerine Yayınlar olmak üzere beş ana bölümden oluşan "Afrika Yıllığı 2024", kıtada askeri, ekonomik, teknolojik, siyasi ve çevresel alanlarda kaydedilen gelişmeleri ve Afrika ile ilgili pozitif gündemleri analiz ediyor.

Afrika'ya yönelik çalışmalar yürüten Türk kamu kurumlarının 2024 yılı faaliyetlerine dair makalelerin derlendiği "Afrika Yıllığı 2024", Türkiye-Afrika ilişkilerinin çok yönlü ve stratejik açıdan değerlendirilmesine imkan tanıyor.

Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Maarif Vakfı, Kızılay, Anadolu Ajansı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türk Hava Yolları gibi Türkiye'nin seçkin kurumlarının katkı sunduğu yıllık, özellikle Türkiye ile ilişkiler neticesinde Afrika'da yaşanan gelişmeleri kayıt altına alan kaynak olma özelliğiyle de dikkati çekiyor.

Yıllıkta 2024'te Türkiye'nin arabuluculuğuyla Somali ile Etiyopya arasındaki anlaşmazlığın çözümü ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'e açtığı soykırım davası gibi dünyada geniş yankı uyandıran hadiseler de müstakil makalelerde ele alınıyor.

"Afrika Yıllığı 2024"e "https://www.ytb.gov.tr/kutuphane/yayin/arastirma-eserler/afrika-yilligi" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
