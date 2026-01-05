Nijerya Devlet Başkanı Tinubu ile Ruanda Devlet Başkanı Kagame, Afrika'nın geleceğini görüştü

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame???????, Fransa'nın başkenti Paris'te Afrika'nın geleceğini görüştü.

Tinubu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Kagame ile Paris'te özel bir öğle yemeğinde bir araya gelerek Afrika'nın geleceğini ele aldıklarını belirtti.

Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, görüşmede hızla değişen küresel dengeler karşısında Afrika'nın büyümesini ve kalkınmasını ileriye taşıyacak stratejilerin masaya yatırıldığını kaydetti.