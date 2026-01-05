Haberler

Nijerya Devlet Başkanı Tinubu ile Ruanda Devlet Başkanı Kagame, Afrika'nın geleceğini görüştü

Güncelleme:
Nijerya ve Ruanda Devlet Başkanları, Paris'te bir araya gelerek Afrika'nın büyümesi ve kalkınması üzerine stratejiler geliştirdi.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame???????, Fransa'nın başkenti Paris'te Afrika'nın geleceğini görüştü.

Tinubu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Kagame ile Paris'te özel bir öğle yemeğinde bir araya gelerek Afrika'nın geleceğini ele aldıklarını belirtti.

Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, görüşmede hızla değişen küresel dengeler karşısında Afrika'nın büyümesini ve kalkınmasını ileriye taşıyacak stratejilerin masaya yatırıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
500

