Afganistan ve Türkmenistan bölgesel projelerin hayata geçirilmesinin hızlandırılmasında mutabık

Afganistan ve Türkmenistan yönetimleri, iki ülke arasındaki genişletilmiş işbirliği ve bölgesel projelerin hayata geçirilmesinin hızlandırılması konusunda mutabakata vardı.

Tolo News'in haberine göre, Afganistan yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Kabil-Aşkabat arası ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan Doğalgaz Boru Hattı (TAPI) projesinin son durumu hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Görüşmede Muttaki, ilişkilerin güçlenmesiyle TAPI projesi için Herat bölgesinde fiili çalışmalarına başlandığını ve bazı demiryolu projelerinin de hayata geçirilme aşamasında olduğunu bildirdi.

Meredov da işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve ortak ekonomik projelerin yürütülmesinde daha fazla koordinasyon çağrısında bulundu.

İkili, Türkmenistan ve Afganistan arası genişletilmiş işbirliği ve bölgesel projelerin hayata geçirilmesinin hızlandırılması konusunda mutabakata vardı.