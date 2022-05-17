Afganistan uyruklu 377 düzensiz göçmen daha ülkelerine gönderildi - Haberler

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklulardan 377'si ülkelerine gönderildi.

Türkiye, düzensiz göçle mücadelesini kaynak ülkede başlayan ve yine kaynak ülkede son bulan bir stratejiyle yürütüyor.

Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, düzensiz göçmenler charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor.

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerinde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Edirne Geri Gönderme Merkezinden güvenlik önlemi altında 270 Afgan otobüslere bindirildi. Kafile İstanbul'a doğru yola çıktı. Göçmenler İstanbul Havalimanı'ndan kalkan charter uçağıyla Kabil'e gönderildi.

Bu hafta planlanan 9 charter seferinin üçü ile Edirne Geri Gönderme Merkezinde gözetim altında tutulan 270, Tuzla Geri Gönderme Merkezinde gözetim altında tutulan 62 ve Kocaeli Geri Gönderme Merkezinde gözetim altında olan 45 olmak üzere, toplam 377 Afganistan uyruklu ülkesine gönderildi.

Bu yıl 26 binden fazla göçmen sınır dışı edildi

Göç İdaresi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Geri Gönderme Merkezlerinde bugün itibarıyla 86 farklı uyruktan 12 bin 975 yabancı gözetim altında bulunuyor.

Bu yabancılardan 8 bin 535'i Afganistan, 1918'i Pakistan ve 1687'si Suriye, 835'i ise diğer uyruklardan oluşuyor. Kamu düzenini bozan her Suriyeli'nin gözetime alındığı da verilere yansıyor.

27 Ocak 2022 tarihinde Afganistan'a uçuşların açılmasından itibaren 7 bin 181'i 33 charter seferiyle ve 5 bin 718'i tarifeli seferle olmak üzere toplam 12 bin 899 Afganistan uyruklu ülkesine gönderildi.

Yılbaşından bu yana 354'ü iki charter seferiyle ve 4 bin 452'si tarifeli uçuşlarla olmak üzere toplam 4 bin 806 Pakistan uyruklunun ülkesine dönüşü sağlandı.

9 bin 57'si ise diğer uyruklardan olmak üzere bu yılın başından itibaren ülkesine gönderilen düzensiz göçmen sayısı ise 26 bin 762'ye ulaştı.

Geçen senenin aynı döneminde ise ülkesine gönderilen göçmen sayısı 16 bin 599'du.

Böylece geçen senenin aynı dönemine göre ülkesine gönderilen düzensiz göçmen sayısında yüzde 62 artış kayda geçti.